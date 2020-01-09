Лариса Луппиан об актерской карьере: «Советую Лизе больше сниматься»

Лариса Луппиан неоднократно советовала молодой Лизе Боярской больше сниматься. Об этом сама худрук Театра им. Ленсовета рассказала журналистам. Супруга Михаила Боярского призналась, что вряд ли может жаловаться на судьбу, но в ее жизни также существует вещь, о которой она жалеет. Речь идет о потерянных актерских возможностях. Лариса Регинальдовна вспомнила, что в свое время перед ней встал открытый выбор — продолжать дальше сниматься в фильмах или все же выбрать семью. Артистка предпочла второе и долгое время страдала, пытаясь найти причину внутренней неудовлетворенности.

«Из-за необъяснимой температуры прошла всех врачей, а потом попала к психологу. Она стала меня расспрашивать и сказала: «Ну вот, все понятно». Годы, когда я ничего не играла, были самыми тяжелыми. Зато воспитала Сереженьку», — рассказывает она.

Уже после, когда на свет появилась Лиза Боярская, Луппиан не только восхищалась трудолюбием дочери, но и жалела ее, ведь на долю той выпала возможность совмещать работу и воспитание детей.

«Я много пробовалась, но относилась к кино равнодушно, не прикладывала усилий. Лизе сразу сказала: «Снимайся». Конечно, у нее карьера совсем другая. С другой стороны, детям нужна мама, и ей нужны дети. Тут столько нюансов, но я спокойна за своих детей», — подметила Луппиан для «Союзного Вече».