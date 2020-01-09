Между ними таял лед: Ковальчук и Чумаков продемонстрировали семейную идиллию

Юлия Ковальчук уже шесть лет состоит в браке с Алексеем Чумаковым. До свадьбы они встречались еще пять лет. У влюбленных подрастает двухлетняя дочь Амелия. Пока они скрывают лицо девочки. О своей личной жизни пара говорит редко. На публике они тоже появляются нечасто, поэтому время от времени появляются слухи о разладе в их отношениях. Однако эти новогодние праздники влюбленные провели вместе.

Ковальчук впервые за долгое время встала на коньки. Она с радостью осознала, что ее тело помнит, как держать равновесие. Девушка с удовольствием показала мастерство на льду.

Также она сыграла в покер и впервые отправилась в тир, где постреляла из пистолета и даже лука. В соцсети певица опубликовала снимки, на которых запечатлена без укладки и макияжа. Она предстала в вязаном костюме пижамного стиля. А Чумаков предпочел черный спортивный костюм. Супруги продемонстрировали настоящую семейную идиллию.

«Если будет российская версия «Мистера и миссис Смит» — мы готовы к съемкам:)) А если серьезно, по-моему, у меня новая любовь — стрельба из лука», — отметила Юлия.

Поклонники восхитились парой. Они не ожидали, что влюбленные найдут столько увлекательных занятий. «Круто очень», «Идеально», «Вы с Алексеем отлично справитесь с этими ролями. Как же я люблю вашу пару», «Всегда приятно видеть вас вместе», «Вам идет»: «Опасная семейка», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Ковальчук любит проводить время в Испании. Там у нее с супругом есть дом. Однако на этот раз они не стали уезжать из России на праздники в отличие от многих других звезд.