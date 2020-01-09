Муж Полины Гагариной решил освоить новую профессию

41-летний муж певицы Полины Гагариной, Дмитрий Исхаков, начал осваивать новую профессию. Реализовавшись как светский фотограф и дизайнер, мужчина решил попробовать себя в блогерстве. Для этого он выбрал одно из самых перспективных и «вкусных» направлений — разговоры о еде.

Подписчикам Исхаков рассказал, что уже давно задумывался над тем, чтобы начать снимать кулинарные видео. Теперь же он решился эту идею реализовать.

«Есть у меня все же амбиция фуд-блогера, чего скрывать», — скромно подметил он.

В дебютном ролике Дмитрий рассказал подписчикам, как приготовить диетическое овсяное печенье. Исхаков отметил, что в блендере нужно замешать овсянку, изюм и бананы, а затем добавить туда мед и ложку корицы. После этого получившуюся массу выложить на противень и спрятать в духовку примерно на 15 минут. По истечении времени можно будет радовать домашних свежей выпечкой.

Судя по лицу Полины Гагариной, кулинарные эксперименты мужа ее полностью устраивают. Певица с удовольствием попробовала приготовленное Дмитрием печенье. Некоторые же подписчики уже ждут от Исхакова новых кулинарных лайфхаков, о чем не стесняются заявлять в комментариях.