Муж Бородиной проводит время с сыном от первого брака в Таиланде

Ксения Бородина в свое время простила мужу Курбану Омарову измену. Тогда телеведущая только вышла за него замуж и была беременна дочкой Теоной. Также от прошлых отношений у нее есть дочка Маруся. У бизнесмена также от первого брака подрастает сын Омар.

Порой поклонники удивляются, почему наследник супруга Ксении не живет с ним, но звезда вежливо поясняет, что у мальчика есть мама, с которой он и проживает.

Однако перед Новым годом Бородина с семьей отправилась в отпуск. Сначала они посетили Гонконг, а потом отправились в Таиланд. К ним присоединился и сын Курбана. 11-летний мальчик заметно подрос и, по мнению поклонников, стал выглядеть копией отца. Он подружился со своими сестрами и также нашел общий язык с телеведущей. На днях муж Ксении опубликовал новое фото с наследником.

В кадре он обнимает подросшего парня. Омар почти догнал по росту своего папу. А в одинаковых шортах они и вовсе стали будто клонами. «Думал, прилечу в Тай — буду бегать по утрам, плавать, правильное питание налажу. Планы были космические, но как всегда не получилось. Зато у нас пополнение в семье, я семь килограмм набрал», — пошутил супруг Ксении.

Некоторые поклонники отметили, что внешне совершенно незаметно, что Курбан набрал вес. При этом больше всего внимания привлек его наследник. «Сын сильно похож на вас», «Сынуля копия папы», «Омар так повзрослел. Красавчик растёт, весь в папу», «Двое из ларца, одинаковы с лица. Сынок так похож на вас», — прокомментировали пост подписчики.