70-летний Грачевский увез беременную молодую жену в Дубай

Борис Грачевский удивил многих, когда в 2016 году женился в третий раз. Его избранницей стала актриса Екатерина Белоцерковская, которая моложе его в два раза. Напомним, что с первой женой Галиной артист прожил вместе 35 лет и воспитал двоих детей: Максима и Ксению. Со второй супругой Анной он прожил четыре года и успел обзавестись дочкой Василисой. Никто не ожидал, что и новая избранница решится подарить ему наследника.

В конце прошлого года стало известно, что жена Грачевского беременна. Она больше не смогла скрывать округлившийся живот. Пока пол будущего ребенка не известен. Несмотря на немаленький срок беременности, режиссер вывез супругу в Дубай. Именно там проводят время влюбленные. В соцсети 70-летний Борис Юрьевич поделился первыми кадрами от отпуска.

Они остановились в фешенебельном отеле. Артист загорает на пляже и вечерами гуляет по городу, осматривая достопримечательности. На одном из снимков он запечатлен с беременной женой. Екатерина позирует в кадре в платье свободного кроя с леопардовым принтом. Наряд не смог скрыть изменения в ее фигуре. «Продолжаем отдыхать в Дубае. Погода и все вокруг — красота!» — отметил Грачевский.

Некоторые поклонники отметили, что супруга режиссера хорошеет на глазах. «Как радостно за вас, мои дорогие! Катя, тебе все очень идет», «Отличного отдыха! Расслабляйтесь, набирайтесь сил и привезите уже солнышко», «Счастливые! Класс!», «Какие же вы классные с Катюшей!» — прокомментировали пост подписчики.