Илон Маск станет отцом в шестой раз

Канадская певица Граймс намекнула на то, что беременна от миллиардера.

Основатель компании Tesla Илон Маск станет счастливым отцом в шестой раз. Радостной новостью миллиардера обрадовала нынешняя пассия – канадская певица Граймс. Известно, что мужчина и женщина встречаются уже два года, однако узаконивать отношения пока не спешат.

О том, что Буше (именно так звучит настоящая фамилия певицы) станет матерью, она сама намекнула на личной странице в Instagram. 31-летняя художница опубликовала провокационный снимок, на котором предстала абсолютно голой. При этом на животе девушки можно отчетливо рассмотреть изображение ребенка в утробе матери.

«Быть беременной — очень дикое и воинственное состояние», — прокомментировала она свои ощущения.

Сам Маск на обнародование личной информации пока никак не отреагировал, однако друзья пары с уверенностью утверждают – Граймс действительно беременна.

Этот ребенок станет для Илона уже шестым. От бывшей жены у бизнесмена есть пятеро сыновей. Подписчики же певицы поспешили поздравить пару с пополнением в комментариях.