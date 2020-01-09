«Открываю новую главу истории»: звезда «Холостяка» Дарья Клюкина отмечает 26-летие

Участница «Холостяка» и жена медиаменеджера Владимира Чопова Дарья Клюкина 9 января отмечает День рождения – блогеру исполнилось 26 лет. В эту важную дату Даша поспешила поблагодарить своих близких людей, а заодно подвести итоги минувшего года. Клюкина призналась, что чувствует себя очень счастливой, ведь с момента предыдущего торжества в ее жизни произошли положительные перемены.

Так, в 2019 году Даша выпустила свою первую песню под названием «Равновесие». Клюкина считает трек вполне удачным и с радостью слушает его, когда тот попадается на радиостанциях. Кроме того, Клюкина стала 10 в рейтинге Forbes по объему заработанных денег через Instagram. Уральская модель продолжает активно сотрудничать с крупными компаниями, такими как Wellington и Nina Ricci. Главным же достижением минувшего года девушка считает свою свадьбу. Даша подчеркнула – она часто любуется снимками с торжества, чтобы подпитываться положительными эмоциями.

«Я полна любви и благодарности за все, что со мной происходит. Спасибо, что были и остаетесь частью моей жизни! Вместе с вами я открываю новую, 26 главу своей истории», — высказалась она.

Отмечать Дарья, судя по всему, планирует на яхте в Индийском океане. Именно там Клюкина пребывает последние шесть дней, о чем активно рассказывает фолловерам.