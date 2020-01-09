Журналисты заподозрили 53-летнюю Литвинову в беременности

Журналисты заподозрили 53-летнюю актрису Ренату Литвинову в беременности. Поводом для пересудов стал не вполне удачный снимок, обнародованный заслуженной артисткой. На нем Литвинова снимает себя в зеркало на телефон. При этом обтягивающее платье темного цвета наглядно демонстрирует округлившийся живот знаменитости.

В социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия по поводу увиденного. Некоторые уверенно заявили – Литвинова не может быть беременна, поскольку в таком возрасте уже достаточно трудно выносить ребенка. Более того, не известно и имя возможного отца, поскольку Рената предпочитает не афишировать личную жизнь после двух неудачных браков. Нашлись и те, кто поспешил поздравить любимую актрису с грядущим пополнением в семье и пожелать ей всего наилучшего.

Сама Рената на слухи пока не ответила. Напомним, что у Литвиновой уже есть дочь, которая родилась в браке с бизнесменом Леонидом Добровским. Сейчас Ульяне уже 18 лет, она выбрала путь матери и также стала актрисой.