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Журналисты заподозрили 53-летнюю Литвинову в беременности

Поводом для слухов стал не вполне удачный снимок, опубликованный актрисой в stories.

Журналисты заподозрили 53-летнюю Литвинову в беременности
Рената Литвинова. Фото: globallookpress

Журналисты заподозрили 53-летнюю актрису Ренату Литвинову в беременности. Поводом для пересудов стал не вполне удачный снимок, обнародованный заслуженной артисткой. На нем Литвинова снимает себя в зеркало на телефон. При этом обтягивающее платье темного цвета наглядно демонстрирует округлившийся живот знаменитости.

Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

В социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия по поводу увиденного. Некоторые уверенно заявили – Литвинова не может быть беременна, поскольку в таком возрасте уже достаточно трудно выносить ребенка. Более того, не известно и имя возможного отца, поскольку Рената предпочитает не афишировать личную жизнь после двух неудачных браков. Нашлись и те, кто поспешил поздравить любимую актрису с грядущим пополнением в семье и пожелать ей всего наилучшего.

Сама Рената на слухи пока не ответила. Напомним, что у Литвиновой уже есть дочь, которая родилась в браке с бизнесменом Леонидом Добровским. Сейчас Ульяне уже 18 лет, она выбрала путь матери и также стала актрисой.

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Журналисты заподозрили 53-летнюю Литвинову в беременности
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