Британские СМИ озвучили вероятные причины отказа Меган и Гарри от престола

Британская общественность шокирована заявлением герцогов Сассекских Меган и Гарри о том, что те приняли решение отречься от престола. Напомним, официальное обращение появилось в Instagram четы 8 января. В нем пара информировала: после долгих бесед Меган и Гарри сошлись на том, что больше не хотят находиться под контролем Елизаветы и намерены жить на две страны.

Многие политические и общественные эксперты заявили – у данного решения есть вполне конкретные причины, однако, не все из них так очевидны, как показалось на первый взгляд. Так, практически сразу после обнародования данных британцы заявили: Меган не выдержала постоянного давления со стороны прессы и хейтеров и поэтому уговорила Гарри согласиться на отказ.

Но не все так просто: корреспондент Daily Mail Сэм Гринхилл предположил, что повлиять на результат могли финансы. В последнее время герцоги Сассекские активно жаловались, что титул мешает им зарабатывать те деньги, которые они могли бы получать, если бы не являлись старшими членами королевской семьи.

Если раньше Гарри и Меган обязаны были отказываться от любого дохода в пользу престола, то теперь они с легкостью смогут соглашаться на любые выгодные сделки. При этом не факт, что Гарри откажется от средств, которые ему предоставляет принц Чарльз.

Телеведущий Пирс Морган также озвучил свою позицию по поводу услышанного. Журналист уверен: Гарри и Меган отреклись от семьи из-за внутренних конфликтов с родственниками. Так, герцог Сассекский неоднократно заявлял, что в последнее время он практически не общался с братом Уильямом, хотя ранее мужчины были очень близки.

Не оценила выбора внука и сама Елизавета. Морган обвинил супругов в «постоянном лицемерии и нытье», а также заявил, что их решение «выйдет боком не столько для самой семьи Виндзоров, сколько конкретно для самой пары».

больше по теме Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи Соответствующее обращение появилось в официальном Instagram четы.

Менее популярной, но также озвучиваемой стала версия о том, что интенсивное представительство королевской семьи значительно затрудняло благотворительную деятельность, которую развивали Меган и Гарри. Ни для кого не секрет, что филантропия – значительная часть жизни Сассексков, однако необходимость постоянно появляться на публичных мероприятиях мешала полной реализации перспектив.

Напомним, в прошлом году Гарри и Меган перестали сотрудничать с Кейт и Уильямом в Королевском Фонде, а затем создали свою организацию. Сейчас существование благотворительного фонда, над которым пара трудилась в последнее время, находится под угрозой.