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Британские СМИ озвучили вероятные причины отказа Меган и Гарри от престола

Журналисты считают, что у такого поведения есть вполне закономерные подтексты.

Британские СМИ озвучили вероятные причины отказа Меган и Гарри от престола
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress

Британская общественность шокирована заявлением герцогов Сассекских Меган и Гарри о том, что те приняли решение отречься от престола. Напомним, официальное обращение появилось в Instagram четы 8 января. В нем пара информировала: после долгих бесед Меган и Гарри сошлись на том, что больше не хотят находиться под контролем Елизаветы и намерены жить на две страны.

Многие политические и общественные эксперты заявили – у данного решения есть вполне конкретные причины, однако, не все из них так очевидны, как показалось на первый взгляд. Так, практически сразу после обнародования данных британцы заявили: Меган не выдержала постоянного давления со стороны прессы и хейтеров и поэтому уговорила Гарри согласиться на отказ.

Но не все так просто: корреспондент Daily Mail Сэм Гринхилл предположил, что повлиять на результат могли финансы. В последнее время герцоги Сассекские активно жаловались, что титул мешает им зарабатывать те деньги, которые они могли бы получать, если бы не являлись старшими членами королевской семьи.

Если раньше Гарри и Меган обязаны были отказываться от любого дохода в пользу престола, то теперь они с легкостью смогут соглашаться на любые выгодные сделки. При этом не факт, что Гарри откажется от средств, которые ему предоставляет принц Чарльз.

Британская королевская семья
Британская королевская семья. Фото: globallookpress

Телеведущий Пирс Морган также озвучил свою позицию по поводу услышанного. Журналист уверен: Гарри и Меган отреклись от семьи из-за внутренних конфликтов с родственниками. Так, герцог Сассекский неоднократно заявлял, что в последнее время он практически не общался с братом Уильямом, хотя ранее мужчины были очень близки.

Не оценила выбора внука и сама Елизавета. Морган обвинил супругов в «постоянном лицемерии и нытье», а также заявил, что их решение «выйдет боком не столько для самой семьи Виндзоров, сколько конкретно для самой пары».

Менее популярной, но также озвучиваемой стала версия о том, что интенсивное представительство королевской семьи значительно затрудняло благотворительную деятельность, которую развивали Меган и Гарри. Ни для кого не секрет, что филантропия – значительная часть жизни Сассексков, однако необходимость постоянно появляться на публичных мероприятиях мешала полной реализации перспектив.

Напомним, в прошлом году Гарри и Меган перестали сотрудничать с Кейт и Уильямом в Королевском Фонде, а затем создали свою организацию. Сейчас существование благотворительного фонда, над которым пара трудилась в последнее время, находится под угрозой.

 

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Британские СМИ озвучили вероятные причины отказа Меган и Гарри от престола
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