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Маски сброшены: Башаров улетел отдыхать во Францию без жены

Актер долгое время старательно демонстрировал семейную идиллию.

Маски сброшены: Башаров улетел отдыхать во Францию без жены
Башаров с бывшей женой. Фото Global look press.

Прошло около года с тех пор, как Марат Башаров ославился на всю страну очередной некрасивой историей. Федор, брат третьей жены актера Елизаветы Шевырковой, сообщил прессе, что ведущий «Битвы экстрасенсов» сломал ей нос и женщина находится в больнице.

После инцидента произошло нечто непонятное для многих – пара разошлась, но продолжила сохранять видимость отношений. При этом, пишет КП, женщина заверила своих знакомых, что это делается исключительно ради сына Марселя. На самом же деле отношений между ними нет.

А вот артист упорно делает вид, что их отношения настоящие. «Он нам подробностей не говорит о жене, но всегда на связи с ней. Складывается впечатление, что у человека полноценная семья», — поведал изданию один из коллег Марата.

Бывшие супруги вместе появлялись в различных заведениях и даже ездили на отдых. Однако вечно ходить в маске не так-то просто. И вот, в очередной отпуск во французские Альпы актер поехал уже без Шевырковой. В настоящее время артист отдыхает в Альпах с приятелями и своей 15-летней дочерью от бывшей возлюбленной Елизаветы Круцко. 3-летний Марсель остался дома с мамой.

Напомним, в настоящее время в Альпах также отдыхает семья Ксении Собчак и Константина Богомолова, которые взяли с собой детей от предыдущих браков – 3-летнего Платона и 9-летнюю Аню.

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Елизавета БашароваМарат БашаровМарсель Башаров
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Маски сброшены: Башаров улетел отдыхать во Францию без жены
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