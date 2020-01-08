ЗВЕЗДЫ

«К встрече с Путиным готов!»: Собчак рассказала о желании 3-летнего сына

Телеведущая выложила в Сеть трогательное видео с малышом Платоном.

«К встрече с Путиным готов!»: Собчак рассказала о желании 3-летнего сына
Ксения Собчак даже в играх с сыном думает о президенте. Фото: Komsomolskaya Pravda

Отдыхающая в Куршавеле Ксения Собчак выложила в Instagram умильное видео со своим трехлетним сыном Платоном (отец — Максим Виторган). На ролике, снятом в номере отеля, запечатлено, как крошка поднял маечку и говорит: «Мам, поцелуй мне пупик». 38-летняя звездная родительница рассмеялась и ответила: «Хорошо, зайка».

«Неожиданное желание сына — закон! Или «ребенок к встрече с Путиным готов!» — назвала ролик Ксения.

Подписчики в комментариях спросили у нее, причем тут глава государства.

«Он целовал мальчика в пупок же!» — ответила телеведущая.

Собчак намекает на случай, который произошел в далеком 2006 году, когда президент, прогуливаясь возле Кремля, поцеловал в живот 6-летнего мальчика Никиту Конкина. Сейчас пареньку уже исполнилось 18 лет. Повлиял ли заветный поцелуй на его судьбу, пока не неизвестно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ПутинКсения СобчакПлатон Виторганпоцелуйсын Платон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«К встрече с Путиным готов!»: Собчак рассказала о желании 3-летнего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: