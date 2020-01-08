«К встрече с Путиным готов!»: Собчак рассказала о желании 3-летнего сына

Отдыхающая в Куршавеле Ксения Собчак выложила в Instagram умильное видео со своим трехлетним сыном Платоном (отец — Максим Виторган). На ролике, снятом в номере отеля, запечатлено, как крошка поднял маечку и говорит: «Мам, поцелуй мне пупик». 38-летняя звездная родительница рассмеялась и ответила: «Хорошо, зайка».

«Неожиданное желание сына — закон! Или «ребенок к встрече с Путиным готов!» — назвала ролик Ксения.

Подписчики в комментариях спросили у нее, причем тут глава государства.

«Он целовал мальчика в пупок же!» — ответила телеведущая.

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Собчак намекает на случай, который произошел в далеком 2006 году, когда президент, прогуливаясь возле Кремля, поцеловал в живот 6-летнего мальчика Никиту Конкина. Сейчас пареньку уже исполнилось 18 лет. Повлиял ли заветный поцелуй на его судьбу, пока не неизвестно.