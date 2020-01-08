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«Никакого воссоединения нет»: Цымбалюк-Романовская не поверила в счастье Джигарханяна

Третья жена актера считает, что его семейная идиллия со второй супругой существует только на картинке.

«Никакого воссоединения нет»: Цымбалюк-Романовская не поверила в счастье Джигарханяна
Армен Джигарханян уже давно не появляется на публике. Фото: globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала воссоединение Армена Джигарханяна с его второй женой Татьяной Власовой. Напомним, в сентябре 2019 года та якобы вернулась из США в Россию, чтобы ухаживать за пожилым супругом. Сам Народный артист СССР сказал тогда, что они будут стареть вместе.

Недавно на одном из ток-шоу показали фотографию, как 84-летний Джигарханян и 77-летняя Власова мило отмечали Рождество. Но Виталина не поверила в эту семейную идиллию. По ее мнению, вся эта история была придумана ради телепередачи, чтобы вторая супруга легендарного актера получила внушительный гонорар.

«Думаю, что ее привели к Армену Борисовичу, чтобы сфотографироваться для эфира. Ей накрутили кудри, посадили в кресло. Оплатили дорогу и увезли обратно — в Америку. Никакого воссоединения нет. За Джигарханяном ухаживает сиделка», — цитирует Цымбалюк-Романовскую «Комсомольская правда».

По ее мнению, Власова более 20 лет ничего не зарабатывала и жила на деньги Джигарханяна. Сейчас он ей ничего не посылает, поэтому гонорар от телешоу для женщины оказался совсем не лишним. В качестве аргумента третья жена актера привела то, что на похоронах Марка Захарова несколько месяцев назад Армен Борисович вообще никого не узнал — по состоянию здоровья он ни с кем не общается, в том числе со своей «любимой».

Чья версия правдива — Виталины или озвученная на шоу, — к сожалению, узнать невозможно, так как сам Джигарханян не появляется на публике и даже в театре, которым руководит.

Напомним, несколько лет назад народный артист ушел от Власовой, чтобы связать себя узами брака с молодой пианисткой. Правда, через два года неравная семья со скандалом распалась. Цымбалюк-Романовская до сих пор уверяет, что заботилась о пожилом актере и любила его, хотя многие уверены, что она просто использовала Джигарханяна для своей карьеры.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-Романовскаясемейная жизньсемейная идиллияТатьяна Власова
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«Никакого воссоединения нет»: Цымбалюк-Романовская не поверила в счастье Джигарханяна
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