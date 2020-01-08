Снова один: бывшая жена не поехала с Башаровым кататься в Альпах

Актер при этом уверяет знакомых, что у него прекрасные отношения с экс-супругой.

Актер и телеведущий Марат Башаров свои новогодние каникулы провел в Альпах с друзьями и старшей дочерью Амели. А вот его бывшая супруга Елизавета и их совместный ребенок Марсель со звездой не поехали.

Как сообщает «Комсомольская правда», несмотря на развод в марте 2019 года, 45-летний мужчина уверяет всех вокруг, что у него с экс-супругой по прежнему теплые отношения, а расставание — это всего лишь формальность. Он содержит Лизу и сына, борьбы за алименты не было. Женщина при этом рассказывает знакомым, что общается с Башаровым только ради Марселя — чтобы мальчик не рос без отца.

Добавим, что в интервью журналистам Марат строит из себя примерного семьянина и, несмотря на свободу, не ищет новых отношений (хотя у него сейчас явно подъем в карьере) — все надеется на воссоединение с супругой. Вот только насколько это возможно?

Напомним, в конце 2018 года жена актера Елизавета Шевыркова попала в больницу с травмой носа. В прессе появилась информация, что мужчина бил свою благоверную, как и предыдущую супругу. Женщина не стала заявлять в полицию на артиста, но на развод подала. Сейчас они иногда появляются вместе на публике, но, похоже, что Лиза делает это только ради ребенка.