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«Не приехала по адресу»: таксист со скандалом высадил Марию Погребняк из машины

На просьбу 30-летней супруги футболиста привезти ее в нужную точку, водитель ответил отказом.

«Не приехала по адресу»: таксист со скандалом высадил Марию Погребняк из машины
Мария Погребняк/Фото: https://www.instagram.com/p/B6-LqJsIJH0/

30-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария стала жертвой халатности водителя такси. Перевозчик насильно высадил многодетную мать из машины у неизвестного дома, а затем проигнорировал просьбу довезти ее до нужного адреса и уехал. Подробностями истории Погребняк поделилась с подписчиками в stories.
Маша рассказала, что 8 января должна была встретиться с подписчицами, которые принимали участие в марафоне. Чтобы доехать до места, она вызвала достаточно известное такси, однако водитель привез ее не к тому дому. Когда же Мария отказалась покидать салон машины, требуя, чтобы ее довезли до ресторана, извозчик выгнал ее и выставил на асфальт дорогую сумку Погребняк.

Скриншот stories Марии Погребняк
Скриншот stories Марии Погребняк/Фото: https://www.instagram.com/mariapoga_/

«Вы не привезли меня к дому 36. Это не ресторан, вы меня привезли в другую сторону. Вы куда меня высадили, я не приехала даже по адресу! У меня знаете, сколько сумка стоит? Вы что делаете, отдайте мои вещи! Меня просто вышвырнули из машины», — со слезами поведала она.

Чуть позже Маша все же смогла добраться до конечной точки. Модель успокоила своих подписчиков и рассказала, что с ней все хорошо. Что грозит таксисту – неизвестно.

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«Не приехала по адресу»: таксист со скандалом высадил Марию Погребняк из машины
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