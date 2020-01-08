«Не приехала по адресу»: таксист со скандалом высадил Марию Погребняк из машины

30-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария стала жертвой халатности водителя такси. Перевозчик насильно высадил многодетную мать из машины у неизвестного дома, а затем проигнорировал просьбу довезти ее до нужного адреса и уехал. Подробностями истории Погребняк поделилась с подписчиками в stories.

Маша рассказала, что 8 января должна была встретиться с подписчицами, которые принимали участие в марафоне. Чтобы доехать до места, она вызвала достаточно известное такси, однако водитель привез ее не к тому дому. Когда же Мария отказалась покидать салон машины, требуя, чтобы ее довезли до ресторана, извозчик выгнал ее и выставил на асфальт дорогую сумку Погребняк.

«Вы не привезли меня к дому 36. Это не ресторан, вы меня привезли в другую сторону. Вы куда меня высадили, я не приехала даже по адресу! У меня знаете, сколько сумка стоит? Вы что делаете, отдайте мои вещи! Меня просто вышвырнули из машины», — со слезами поведала она.

Чуть позже Маша все же смогла добраться до конечной точки. Модель успокоила своих подписчиков и рассказала, что с ней все хорошо. Что грозит таксисту – неизвестно.