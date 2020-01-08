Звезда «Великолепного века» расстроила поклонников своими вкусами

Турецкая актриса Небахат Чехре — звезда сериала «Великолепный век» — огорчила своих соотечественников. На днях она высказалась об автомобилях, выпущенных в ее стране. В разговоре с журналистами женщина заявила, что не стала бы менять свой импортный джип Audi на что-то отечественное, сообщает турецкое издание Snob Magazin.

«Эта машина у меня одна и на долгие годы. Я очень бережно отношусь к ней», — пояснила свои пристрастия госпожа Небахат.

Эта новость вызвала волну негодования в социальных сетях. Многие турецкие поклонники актрисы посчитали ее слова непатриотичными. После этого 75-летняя артистка даже оправдывалась, что ничего не имеет против отечественного автопрома — просто она уже очень стара для таких перемен, и привыкать к новой машине ей совсем не с руки.

Напомним, Небахат весьма популярна не только в своей стране, но и за рубежом. За свою карьеру она снялась в десятках фильмов, но большую популярность ей принесли сериалы «Запретная любовь» и «Великолепный век», в которых она сыграла уже в зрелом возрасте.