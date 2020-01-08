Актриса Яковлева вспомнила о тайной влюбленности в женатого коллегу

Народная артистка РФ Елена Яковлева вспомнила о тайной влюбленности в женатого коллегу. В разговоре с журналистами 58-летняя актриса поведала, что в молодости ей выпал уникальный шанс познакомиться и поработать с сильнейшими представителями «Современника» — Галиной Волчек, Валентином Гафтом, Игорем Квашой и Лилией Толмачевой. С последней, к слову, у Яковлевой, однажды, состоялся откровенный разговор о ее супруге – актере и режиссере Олеге Ефремове.

Яковлева вспомнила, что мужчина всегда пользовался популярностью у женщин, ведь он обладал невероятной харизмой, которая сражала всех наповал. Ходили слухи, что заигрывал Ефремов и с Яковлевой, однако сама актриса сей факт отрицает. Не скрывает она лишь того, что и сама была влюблена в яркого мужчину.

«Я не мечтала даже об отношениях. Нет. Но влюблена была. Как в коллегу… Вы понимаете, он талантливый человек, цеплял всех. Женщины у него разные были, но все влюблены в него до безобразия. Какая-то уникальная мужская притягательность…» — предалась ностальгии с журналистом «7 Дней» она.

Официально же Ефремов был женат трижды – все его жены были яркими актрисами. Последней стала Алла Покровская – мать актера Михаила Ефремова. Покровская пережила своего знаменитого супруга на 19 лет.