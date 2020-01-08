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Трагедией едва не закончился для Елены Яковлевой отдых в Одессе

58-летняя актриса вспомнила, что юношеская наивность едва не стоила ей здоровья.

Трагедией едва не закончился для Елены Яковлевой отдых в Одессе
Елена Яковлева/Фото: https://www.instagram.com/p/B6z8tUXqtHm/

Отпуск в Одессе едва не закончился для актрисы Елены Яковлевой трагедией. Народная артистка до сих пор с нескрываемым страхом вспоминает свою первую поездку на море. В беседе с журналистами Елена поведала, что на третьем курсе института отправилась на пробы на картину Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом». После того, как закончилось прослушивание, Яковлева отправилась к большой воде, чтобы насладиться прекрасными видами.

Яковлева отметила, что плавать она никогда не любила и не умела, а вот загореть ей тогда очень хотелось. К тому же, поджимали обстоятельства – быстро «поджариться» можно было только на волнорезе, на котором уже стояли люди. Иного способа, как достичь цели, Елена тогда не нашла, и направилась к объекту вплавь. Это было большой ошибкой.

«По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть. Я кричала, пыталась держаться за волнорез, а он скользкий, я не могла забраться. В конце концов, кто-то сообразил меня вытащить. Я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. С морем я на «вы» до сих пор», — передают воспоминания Яковлевой «7 дней».

Сейчас Елена, как и раньше, продолжает летать на моря, однако делает это не ради воды, а чтобы согреться и полюбоваться красивыми пейзажами. Плавать Яковлева так и не научилась.

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Трагедией едва не закончился для Елены Яковлевой отдых в Одессе
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