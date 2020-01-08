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«А ребенка я нагуляла…»: экс-звезда «Дома-2» Катя Колисниченко развеяла слухи о себе

Долгое время хейтеры думали, что второй муж девушки - выдуманный.

«А ребенка я нагуляла…»: экс-звезда «Дома-2» Катя Колисниченко развеяла слухи о себе
Екатерина Колисниченко долго не показывала в Instagram своего супруга. Фото: instagram.com/kolisnichenko_official/

Недавно бывшая участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать своего супруга. Девушка показала в Instagram совместный снимок с супругом и сынишкой, который родился у них летом минувшего года. Этим жестом Катя развеяла различные слухи вокруг ее личной жизни, а их накопилось немало.

«Люди были уверены, что у меня нет никакого мужа, а ребенка я нагуляла, поэтому воспитываю его одна, — рассказала участница телестройки изданию StarHit. — Еще говорили, что муж намного меня старше, что он женат, поэтому мы скрываем отношения. Но моя любимая версия: то, что я родила ребенка от Тиграна, мужа моей сестры Юли. Это все такой бред».

Колисниченко пояснила, что ее муж-бизнесмен Алексей не публичный человек и избегает популярности, поэтому она и не демонстрировала его публике. Но перед Новым годом семья устроила совместную фотосессию, и супруг оказался не против, чтобы Екатерина выложила снимок с ним. Теперь он привыкает к славе, которую избегал.

Отметим, что оба супруга уже имели неудачный опыт в предыдущих браках. Алексей расстался с бывшей женой, потому что не мог завести с ней ребенка, а с Катей у него это получилось, и сейчас пара счастлива. Добавим, что они вместе уже два года.

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«Дом-2»брак и семьяЕкатерина Колисниченкоперестала скрыватьсупруг
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«А ребенка я нагуляла…»: экс-звезда «Дома-2» Катя Колисниченко развеяла слухи о себе
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