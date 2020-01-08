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«Боги гинекологии»: экс-солистка «Демо» Зверева опровергла существование четвертой беременности

Певицу возмутили появившиеся в СМИ слухи о возможном прибавлении в ее семье.

«Боги гинекологии»: экс-солистка «Демо» Зверева опровергла существование четвертой беременности
Саша Зверева/Фото: https://www.instagram.com/p/B6FKSf-lxXY/

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева опровергла факт четвертой беременности. Ранее сразу несколько изданий сообщили о том, что певица и многодетная мать вновь ждет малыша. Отцом ребенка назвали американца по имени Дэн – с ним Зверева, по предварительным данным, выстраивает любовные отношения и недавно получила предложение руки и сердца.

Сама Саша в личном микроблоге поспешила пояснить – четвертой беременности нет. В качестве доказательства Зверева записала видео, на котором демонстрирует превосходную фигуру в обтягивающей одежде.

«Российские СМИ – боги гинекологии! Они определяют наступившую беременность даже с расстояния сторис. Так да или нет? Медицина никогда не заходила так далеко. Ребят, мне бы теперь еще пол ребенка определить! Не свангуете, а? Оч.надо», — высказалась она.

Напомним, у Зверевой уже есть трое детей – дочь и сын от первого брака с банкиром Ильей Гусевым, а также сын от диджея Дмитрия Алмазова. Ранее певица отмечала, что рожать еще раз пока не планирует.

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ДемоЗвереваЗверева беременностьСаша Зверева
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«Боги гинекологии»: экс-солистка «Демо» Зверева опровергла существование четвертой беременности
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