Очередной промах: британцы не простили Меган Маркл вспотевших подмышек

Британцы не простили супруге принца Гарри Меган Маркл вспотевших подмышек. Жаркий спор вокруг казусной ситуации возник после того, как Меган нанесла официальный визит в правительственный дом Канады в Лондоне после затяжного отпуска. Для встречи Меган выбрала коричневые и бежевые тона – в качестве верха Маркл предпочла водолазку, а стройные ноги подчеркнула кожаной юбкой шоколадного цвета.

Не исключено, что цвет наряда подвел Маркл или Меган просто перенервничала, но на фотографиях с события внимательные британцы сумели рассмотреть влажные подтеки в зоне подмышек. Люди принялись писать, что подобный просчет недопустим для члена королевской семьи. По уверениям хейтеров, Меган всегда должна быть во всеоружии и выглядеть безупречно. Другие же вступились за некогда американскую актрису и заявили, что она – такой же человек, как и остальные, и ей свойственно волнение.

Сама Меган, впрочем, вряд ли станет оправдываться по поводу сложившейся ситуации. Неоднократно супруга принца Гарри жаловалась на предвзятое отношение к ней со стороны общественности и СМИ. Наладить отношения с окружающими и Меган, и ее супругу удается с большим трудом.