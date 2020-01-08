Бузова поздравила Даву с 10 миллионами подписчиков страстными поцелуями

Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного – блогера Давида Манукяна с 10 миллионами подписчиков. Круглое число появилось на счетчике Давы ранним утром 8 января. Видеодоказательство сам блогер опубликовал в stories. Приятное известие привело 26-летнего интернет-деятеля в восторг: Манукян радовался очень бурно и поспешил поделиться своим счастьем с возлюбленной и аудиторией.

«10 миллионов, спасибо! Я не знаю, что сказать. Второй раз пытаюсь записать обращение. Да, конечно, это просто цифра, но это приятная цифра. Это цель, к которой я так долго шел. Главное – всегда оставаться человеком. Я вас очень люблю, вы самые лучшие!», — сказал он.

Чуть позже к поздравлениям присоединилась и Бузова. Она нарушила интимную обстановку Давида и позволила себе крепко обнять возлюбленного, а затем страстно его поцеловала.

«Везде меня поддерживает вот так. Кто надо, тот рядом», — подчеркнул Манукян.