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Бузова поздравила Даву с 10 миллионами подписчиков страстными поцелуями

Аудитория блогера и молодого человека Ольги растет как на дрожжах.

Бузова поздравила Даву с 10 миллионами подписчиков страстными поцелуями
Бузова и Манукян/Фото: https://www.instagram.com/p/B6--69KAQQj/

Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного – блогера Давида Манукяна с 10 миллионами подписчиков. Круглое число появилось на счетчике Давы ранним утром 8 января. Видеодоказательство сам блогер опубликовал в stories. Приятное известие привело 26-летнего интернет-деятеля в восторг: Манукян радовался очень бурно и поспешил поделиться своим счастьем с возлюбленной и аудиторией.

«10 миллионов, спасибо! Я не знаю, что сказать. Второй раз пытаюсь записать обращение. Да, конечно, это просто цифра, но это приятная цифра. Это цель, к которой я так долго шел. Главное – всегда оставаться человеком. Я вас очень люблю, вы самые лучшие!», — сказал он.

Бузова и Дава
Бузова и Дава/Фото: https://www.instagram.com/dava_m/

Чуть позже к поздравлениям присоединилась и Бузова. Она нарушила интимную обстановку Давида и позволила себе крепко обнять возлюбленного, а затем страстно его поцеловала.

«Везде меня поддерживает вот так. Кто надо, тот рядом», — подчеркнул Манукян.

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Бузова поздравила Даву с 10 миллионами подписчиков страстными поцелуями
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