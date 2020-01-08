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Гарик Харламов выразил соболезнования семьям погибших в Тегеране

8 января украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение со 176 людьми на борту.

Гарик Харламов выразил соболезнования семьям погибших в Тегеране
Гарик Харламов/Фото: https://www.instagram.com/p/Bx2djsvpYfz/

Резидент Comedy Club Гарик Харламов один из первых среди звезд шоу-бизнеса выразил соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в Тегеране. Напомним, что утром 8 января самолет со 167 пассажирами и 9 членами экипажа рухнул спустя две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Борт направлялся в Киев. Выжить в страшной трагедии не удалось никому из-за сильного пламени, которое не позволило спасателям подобраться к разрушившейся конструкции.

Юморист Харламов, узнавший о случившемся из новостей, поспешил выразить свое участие тем, кто в один момент потерял близких и друзей. В личном микроблоге в Instagram Гарик отметил, что его шокировало известие, и он не может найти слов, чтобы описать свои чувства.

«Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение в Иране, погибли. На борту находилось не меньше 170 человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Нет слов», — сказал он.

Сейчас на месте продолжают трудиться экстренные службы. В Киев из Омана спешно возвращается президент Украины Владимир Зеленский.

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авиакатастрофаГарик Харламовкрушение самолета в ТегеранеХарламов
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Гарик Харламов выразил соболезнования семьям погибших в Тегеране
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