«Полмиллиона за отель»: российские туристы испортили отдых Самбурской на Бали

Актриса и певица Настасья Самбурская, которая проводит новогодний отпуск на Бали, пожаловалась на некультурных соотечественников.

«Зачем себя вести, как быдло, на пляже? — обратилась артистка в Instagram к российским туристам. — Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня — и на! Русскую репчину на весь пляж через «блютуз»-колонку! Почему вас, блин, не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть?!»

Подписчики актрисы в основном поддержали ее возмущение, но не все. Одна из комментаторов отметила, что если звезда ищет спокойный отдых, то пускай едет на необитаемый остров, а молодые люди всех национальностей отдыхают шумно, и это нигде не запрещено.

«Отдашь полмиллиона за отель, тогда приходи — поговорим», — ответила ей Настасья.

Этот комментарий спровоцировал целую волну обсуждения о том, достойна ли звезда спокойствия за свои деньги или нет.

А как вы думаете, кто в этой ситуации не прав: шумная компания или ворчливая певица?