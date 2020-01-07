«Понравилось даже малышке в животике»: Тарасов и Костенко закатили вечеринку

Футболист Дмитрий Тарасов и его беременная жена-модель Анастасия Костенко устроили для будущего ребенка Baby Shower. Это особый праздник, пришедший из Америки, который принято организовывать в честь будущего малыша. Проводится все в формате вечеринки с конкурсами, поздравлениями и тортом. И звездная пара закатила большое празднование, фотографии с которого опубликованы в Instagram.

«Эти невероятные ангелы и гигантские плюшевые мишки понравились даже малышке в животике, — поделилась эмоциями Анастасия Костенко, отметив, что ни разу не пожалела об организации данного праздника. — Это безумно милый повод собрать дорогих людей, поверьте».

Модель добавила, что раньше никогда не была на подобном мероприятии и сомневалась в его необходимости. Но решение провести такую вечеринку созрело, когда она подумала о близких людях, которых получится собрать вместе.

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Кстати, именно на этом празднике Тарасов узнал пол будущего ребенка — у футболиста родится вторая девочка в браке и третья от всех трех жен (вторая супруга Ольга Бузова не родила ему наследников, и это, по слухам, была одна из причин их расставания). Напомним, на Костенко спортсмен женился в начале 2018 года, через шесть месяцев у них родилась дочь Милана.