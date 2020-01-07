Кожевникова озвучила свою самую желанную роль

Актриса Мария Кожевникова, освоившая творческий и политический профили, рассказала о роли мечты. В преддверии Нового года и Рождества принято загадывать самые сокровенные желания – люди верят, что в это чудесное время они обязательно сбудутся. Маша исключением не стала и призналась, что ее желание напрямую связано с кино.

Так, в каникулы Кожевникова будет смотреть картину Константина Бромберга 1982 года «Чародеи». Именно эту ленту Маша назвала любимейшей и призналась, что была бы не прочь получить роль в случае, если фильм будет переснят. Мария уверена – ее работу там оценят и дети, потому что картину она смотрит с ними.

«Мне хотелось, чтобы кто-то снял ремейк, и я бы с удовольствием там сыграла, потому что мы смотрим его вместе с детьми», — призналась она wday.

Кожевникова подчеркнула, что, выбирая между свежими фильмами и старыми, предпочтет второй вариант, ведь именно старое кино, по ее личному мнению, является по-настоящему добрым.