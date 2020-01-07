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Собчак поздравила поклонников с Рождеством, вспомнив святых Ксению и Константина

Подписчики оценили иронию звезды.

Собчак поздравила поклонников с Рождеством, вспомнив святых Ксению и Константина
Ксении Собчак не чужд праздник Рождества. Фото: globallookpress.com

Скандальная телеведущая Ксения Собчак поздравила поклонников с православным Рождеством, правда, сделала это достаточно оригинально. Светская львица опубликовала в Instagram фотографию иконы, на которой изображены святая Ксения и святой Константин. Этим звезда ТВ и Интернета явно намекнула на себя и своего супруга Константина Богомолова.

«С юмором все в порядке у Ксении… — пишут в комментариях подписчики Собчак. — Ксения Анатольевна так дойдете и до того, что проповеди читать начнете».

Напомним, что сама телезвезда скептически относится к некоторым церковным обрядам, но в целом положительно отзывается о религии. По мнению женщины, вера должна быть внутри человека и она же призвана сдерживать его от злопыхательства в том же Интернете.

Выходя замуж второй раз осенью 2019 года, Ксения устроила не только шумную свадьбу, но и венчание в церкви. Ее новый супруг даже принял православие по этому случаю. Правда, после церемонии в храме Собчак исполнила весьма откровенный танец для возлюбленного, граничащий со стриптизом. Похоже, что внутренняя вера телеведущей позволила ей сделать это.

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Собчак поздравила поклонников с Рождеством, вспомнив святых Ксению и Константина
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