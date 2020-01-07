ЗВЕЗДЫ

Актриса Елена Яковлева призвала почитателей культуры бороться с матом

58-летняя народная артистка призналась, что употребление нецензурных слов ее раздражает.

Актриса Елена Яковлева призвала почитателей культуры бороться с матом
Елена Яковлева/Фото: https://www.instagram.com/p/B67mYYIpkZS/

58-летняя актриса Елена Яковлева призвала ценителей классической культуры бороться с матом. Народная артистка гневно высказалась против использования нецензурной речи в спектаклях. Поводом послужило воспоминание о постановке Кирилла Серебренникова, которую режиссер презентовал на сцене МХАТа. Елена вспомнила, что не смогла выдержать действия до конца и покинула спектакль на середине.

«Там не было ни единого слова без мата. Тогда я просто встала и ушла. Возможно, это произведение искусства. Возможно, это какая-то новая веха в жизни МХАТа, но в такой вехе присутствовать не хочу, и быть свидетелем этого тоже», — гневно высказалась она.

Не все подписчики Яковлевой согласились с ее мнением. Некоторые заявили, что Елена нетолерантна к проявлениям языка, притом что мат является его неотъемлемой частью. Сразу несколько человек припомнили актрисе участие в спектакле «Мурлин Мурло», где также присутствовала нецензурная лексика. Сама Яковлева, впрочем, отвечать оппонентам не стала.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена Яковлеванецензурная лексикаНовости googleЯковлева новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Актриса Елена Яковлева призвала почитателей культуры бороться с матом
Интересно?
Поделись с друзьями: