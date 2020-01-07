Актриса Елена Яковлева призвала почитателей культуры бороться с матом

58-летняя актриса Елена Яковлева призвала ценителей классической культуры бороться с матом. Народная артистка гневно высказалась против использования нецензурной речи в спектаклях. Поводом послужило воспоминание о постановке Кирилла Серебренникова, которую режиссер презентовал на сцене МХАТа. Елена вспомнила, что не смогла выдержать действия до конца и покинула спектакль на середине.

«Там не было ни единого слова без мата. Тогда я просто встала и ушла. Возможно, это произведение искусства. Возможно, это какая-то новая веха в жизни МХАТа, но в такой вехе присутствовать не хочу, и быть свидетелем этого тоже», — гневно высказалась она.

Не все подписчики Яковлевой согласились с ее мнением. Некоторые заявили, что Елена нетолерантна к проявлениям языка, притом что мат является его неотъемлемой частью. Сразу несколько человек припомнили актрисе участие в спектакле «Мурлин Мурло», где также присутствовала нецензурная лексика. Сама Яковлева, впрочем, отвечать оппонентам не стала.