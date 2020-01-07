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Гром против огня: Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии

Актер призвал своих фанатов также помочь пожарным.

Гром против огня: Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии
Крис Хемсворт не остался в стороне от пожаров на родине. Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress

Звезда «Мстителей», голливудский актер Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом 36-летний артист сообщил в Instagram 7 января. Своим щедрым жестом мужчина надеется не просто помочь пожарным, но еще и спровоцировать своих поклонников пожертвовать, пусть и более скромные суммы, на борьбу со стихией.

«Надеюсь, что вы, ребята, тоже можете скинуться. Каждая копейка имеет значение, поэтому все, что вы можете собрать, очень ценится», — написал Крис, опубликовав ссылки на счета для поддержки огнеборцев.

Напомним, что Хемсворт родился и живет в Австралии (когда не снимается в блокбастерах, конечно). Сейчас он работает над четвертым фильмом о Торе для киновселенной Marvel, который выйдет с подзаголовком «Любовь и гром». Кстати, обозначенные пожары могут реально помешать съемкам и сдвинуть дату выхода картины.

Добавим, что известная российская теннисистка Мария Шарапова также сделала пожертвование на борьбу с пожарами — 25 тысяч долларов. Сейчас она как раз находится на турнире в Австралии.

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Тэги:

АвстралияБлаготворительностьголливудский актерКрис ХемсвортЛесные пожарыМстителифинансовая помощьЧП
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Гром против огня: Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии
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