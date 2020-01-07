«Я себя не любил»: Кучера едва не отказался от карьеры шоумена из-за внешности

Оскар Кучера признался, что собственные комплексы едва не стоили ему карьеры актера и ведущего. 45-летний шоумен стал очередным гостем YouTube-шоу «Вместе», где знаменитости откровенно рассказывают о себе, своем детстве, страхах и переживаниях. Кучера вспомнил – в свое время он едва не отказался от возможности реализовать себя как публичное лицо, потому что искренне считал себя некрасивым. Его собственное мнение поддерживали и окружающие – мать одного из его товарищей заявила, что Оскару не нужно поступать в театральный из-за специфичного строения лица.

«Мне казалось, я такой страшный! Что у меня огромный нос, у меня были оттопыренные уши, идиотская прическа была. Мне казалось, что мне вообще не идет ни одна стрижка в мире. Я вообще всегда считал себя очень страшненьким. Я себя вообще не любил, но знал, что клевый, потому что всегда был огонь в глазах», – вспомнил он.

Несмотря на комплексы, Кучера всегда был в центре внимания – товарищи и друзья уважали его за музыкальный талант. Сам Оскар считает, что в человеке главное – не внешность, а обаяние и острота ума. Школу же юный Оскар воспринимал не как место для получения знаний, а как «тусовочную крышу».