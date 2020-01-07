ЗВЕЗДЫ

Копия матери: повзрослевшая дочь Славы отметила 21-летие

Торжество состоялось в ресторане Григория Лепса.

Копия матери: повзрослевшая дочь Славы отметила 21-летие
Певица Слава с дочерью/Фото: https://www.instagram.com/p/B1QnA69i6SB/

39-летняя певица Слава показала повзрослевшую дочь. Недавно старший ребенок артистки – Александра – отмечала свое 21-летие. На этот раз предпочитающая уютные домашние посиделки Саша изменила себе и решила зафиксировать знаменательную дату в ресторане Григория Лепса. На мероприятии присутствовали близкие семьи, поэтому вечеринка вышла очень уютной.

Сама Слава от праздника осталась в восторге. Певица призналась, что выложила снимок с события с запозданием, потому что лишь недавно «отошла» от веселья.

«С Днём Рождения, моя Сашунечка!!! 21 год!!!! Так круто погуляли в «Лесном», — сопроводила она уютный снимок емкой подписью.

Подписчики Славы поспешили отметить феноменальное сходство матери и дочери. Они уверенно заявили, что Саша — копия Славы. «Такая молодая мама и уже такая взрослая дочь», «Красавица, вся в маму», — пишут они.

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Копия матери: повзрослевшая дочь Славы отметила 21-летие
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