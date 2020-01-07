Марго Овсянникова потеряла сознание перед концертом в Доминикане

Бывшую участницу скандальной телестройки и по совместительству певицу Маргариту Овсянникову экстренно госпитализировали в доминиканскую больницу. Как стало известно, недавно Марго должна была выйти на сцену, чтобы исполнить для местной публики несколько своих песен, однако перед самым выступлением Овсянниковой резко поплохело. В тяжелом состоянии Марго доставили в медицинское учреждение, а затем сразу поместили под капельницу.

Продюсер Овсянниковой Диана Бичарова рассказала Starhit, что причиной состояния Маргариты стало переутомление.

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«Врачи прописали Марго полный покой. Она должна была на днях уже лететь в Москву, но в итоге должна находиться там около недели», — проинформировала она.

Сама девушка поспешила успокоить своих поклонников и заверила, что с ней все хорошо. Марго посоветовала другим побольше отдыхать и беречь себя, чтобы не повторить ее ситуацию.