«Может подставить в любой момент»: Архарова разочаровалась в услугах няни

44-летняя актриса Екатерина Архарова пожаловалась на услуги недобросовестной няни. В августе семья знаменитости и бизнесмена Артема Илясова пополнилась еще одним человеком – мальчика назвали Даниил. Сейчас Архарова умело совмещает не только воспитание сына, но и курирование бизнес-проектов. Для того чтобы успевать все, Архарова наняла няню, которая впоследствии разочаровала ее.

Актриса рассказала, что первый блин для их семьи вышел комом. Архарова даже назвала фамилию женщины, чьи услуги ее не устроили. Отвечая на немой вопрос подписчиков, зачем она вообще описала эту ситуацию, Катя ответила – она хотела бы помочь другим избежать тех проблем, с которыми столкнулась сама.

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«Это человек, на которого нельзя положиться, который может подставить в любой момент, невзирая на то, что разрушит ваши планы, что вы понесете финансовые потери и испортите отношения с людьми. Я бы никогда не написала подобный пост, если бы не столкнулась с хамством, лицемерием и неадекватным поведением», — гневно высказалась она.

Подписчики поспешили успокоить Архарову и заявили, что редким семьям с первого раза везет с няней. Другие же потребовали полностью обнародовать личность провинившийся женщины, чего Екатерина делать не стала.