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Перминова намекнула на то, что возлюбленный наконец-то сделал ей предложение

Модель уже много лет живет в гражданском браке с предпринимателем Александром Лебедевым.

Перминова намекнула на то, что возлюбленный наконец-то сделал ей предложение
Лена Перминова все-таки станет официальной женой своего возлюбленного? Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Успешная модель и многодетная мама Лена Перминова, похоже, теперь станет еще и счастливой женой. Напомним, уже долгое время 33-летняя красавица живет в гражданском браке с богатым бизнесменом Александром Лебедевым, который старше ее на 27 лет. У пары родились уже трое детей, но свадьбы мужчина и женщина так и не сыграли.

И вот, вечером 4 января, Лена выложила в Instagram трогательное фото, как она целует Александра на балконе на фоне салюта.

«Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания», — написала модель, и ее поклонники тут же принялись уточнять в комментариях, что же это было за желание.

Однако ответ зашифрован в самом посте: в смайликах после благодарственной фразы фигурирует изображение кольца с бриллиантом. Выходит, Лебедев, наконец-то, решил узаконить свои отношения с Перминовой и сыграть свадьбу. Отметим, что публика давно ждала, когда же эта красивая и крепкая пара переступит черту гражданского брака. Но больше всех радостного события ждала сама Лена. Ждем, когда же красавица засветит в соцсетях помолвочное кольцо.

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Перминова намекнула на то, что возлюбленный наконец-то сделал ей предложение
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