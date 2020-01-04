«Впереди километры мужчин»: Водонаева поделилась опытом, как забыть бывшего

Вечером 3 января телеведущая Алена Водонаева ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Правда, большинство поклонников 37-летней звезды интересовали ее прошлые отношения. Люди спрашивали, почему она развелась с первым мужем и как он сейчас реагирует на ее заявления в СМИ. Также народ интересовало, с кем из ее мужчин был самый лучший секс. Модель, правда, не дала никаких сногсшибательных ответов.

Одна из подписчиц спросила у Алены совета, как забыть мужчину, мотивировав тем, что их жизненные ситуации похожи. Однако Водонаева осадила даму, отметив, что в ее ситуации женщина не задавала бы таких вопросов.

«Лично мне вообще фиолетово настолько, что иногда думаешь: как его вспомнить-то? — высказалась ведущая о своих бывших. — Что он такого необычного сделал? В чем его перец, черти и уникальность? Забудьте, впереди километры мужчин».

Также подписчики Водонаевой узнали, что самое прекрасное место на Земле, по ее мнению, — это Мексика, где она вела шоу. Лучшее блюдо для Алены — мамин торт, а вещь, которую она никогда не простит — это предательство.