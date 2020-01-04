ЗВЕЗДЫ

Эффект оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе большим животом

Похоже, что красавчик-актер давно не был в спортзале.

Эффект оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе большим животом
Леонардо Ди Каприо отъелся за праздники. Фото: globallookpress.com

Как уже писала Teleprogramma.pro, голливудский актер Леонардо Ди Каприо проводит первые дни нового года со своей 22-летней подругой Камилой Морроне на Карибских островах. Пара отдыхает на пляже, плещется в море, девушка светит тонкой фигурой в купальнице… Но и звезда «Титаника» кое-чем посветил — огромным животом, который совсем не свойственен его стройным персонажам в кино.

Фотографии отдыха актеров опубликовали сайт испанского канала El Trece и ряд других СМИ. На них видно, что Лео обладает солидным брюшком, которого не было у его персонажа Рика Далтона из фильма «Однажды в… Голливуде». Либо 45-летний артист его хорошо прятал, либо отъел только за дни отдыха. Поклонниц звезды этот вид, конечно, может смутить. По всей видимости, Ди Каприо давненько не посещал спортзал, а ведь ему скоро на премии «Оскар» нужно будет присутствовать, а то и выходить на сцену за статуэткой!

Но позволим актеру немного расслабиться — наши звезды тоже щеголяют отъевшимися животами. А как у вас с этим дела обстоят? Набрали пару килограммов за новогодним столом?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный отдыхКарибские островаЛеонардо Ди Каприоотдых на пляжеполнотаполные людифигура звезды
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эффект оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе большим животом
Интересно?
Поделись с друзьями: