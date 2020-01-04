«А ведь меня вроде закодировали»: Дана Борисова призналась, что пила духи

Мало кто не знает, что Дана Борисова два года назад была помещена в клинику в Таиланде, где прошла курс лечения от наркозависимости. Первое время телеведущая не признавалась, что употребляет запрещенные вещества, а потом не раз благодарила друзей, которые забили тревогу. За минувшие годы она смогла встать на ноги, купить новую квартиру и вернуть себе дочку.

Но незадолго до Нового года поклонники решили, что Борисова сорвалась. Девушке пришлось сдать анализы, чтобы доказать, что она ведет трезвый образ жизни. Вот уже несколько дней девушка нежится под солнцем на пляже острова Самуи. По соседству с ней отдыхает Александр Петров со своей девушкой. Дана постеснялась подойти к нему и сфотографироваться. Зато она делится пикантными фото в купальнике.

Примечательно, что пользователи Сети заподозрили, что звезда сорвалась и балуется алкогольными напитками. «А мне кажется, что Дана продолжает периодически баловаться алкоголем. А потом лечится», «Женский алкоголизм… практически не излечим», «Вы так часто говорите, что трезвая, что это вызывает сомнения», — стали писать пользователи. Борисова заверила, что держится и не употребляет спиртных напитков. При этом она призналась, что пила духи.

«Не помню, Шанель какие-то, с ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила», — припомнила телеведущая. Поклонники надеются, что Дана с ними искренна. Они верят, что она справится с любыми трудностями.