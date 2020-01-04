ЗВЕЗДЫ

«Мои любимые!»: Алла Пугачева отреагировала на фото Юдашкина с внуками

Модельер подготовился занимательную развлекательную программу для близких.

«Мои любимые!»: Алла Пугачева отреагировала на фото Юдашкина с внуками
Валентин Юдашкин с семьей. фото: instagram.com/marinayudashkina/

Как известно, у Валентина Юдашкина есть дочь Галина. Она давно стала самостоятельной и не только помогает отцу с Домом моды, но и сама разрабатывает коллекции одежды для детей. Осенью этого года девушку уехала жить в Гонконг, так как там ей предложили выгодную работу. Своих сыновей, четырехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия, она привезла с собой.

Дочь модельера быстро обосновалась на новом месте. Она осталась довольна и местным детским садиком и медициной. Ко всему прочему, время от времени она приезжает в Москву, чтобы навестить близких. Однако на новый год сам Валентин с супругой Мариной приехал к наследнице. Они вместе проводят каникулы в Гонконге. За минувшие дни звездная семья посмотрела большую статую Будды, монастырь По Лин, покаталась по канатной дороге и побывала у камне желаний.

Для длительной прогулки Юдашкин облачился в черные джинсы и облегающий джемпер. Его супруга выбрала более светлый наряд. Самыми стильными оказались внуки дизайнера, которые предстали в одинаковых черных спортивных костюмах с принтом. «Вы красивые!», — восхитилась семьей Татьяна Навка. «Мои любимые!», — присоединилась Алла Пугачева.

Поклонники отметили, что Валентин выглядит очень свежо в свои 56 лет. И это при том, что еще недавно он боролся с тяжелым недугом. Скорее всего, в Москву модельер вернется не раньше, чем в конце декабря. Пока он осматривает достопримечательности и наслаждается разговорами с близкими.

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«Мои любимые!»: Алла Пугачева отреагировала на фото Юдашкина с внуками
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