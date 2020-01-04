Сын Миддлтон и принца Уильяма предстал в клетчатых брюках на фото с королевой

Кейт Миддлтон и принц Уильям часто разъезжают с официальными визитами и посещают светские рауты. Перед Новым годом и Рождеством у них было особенно много важных дел. Но супруги всегда находят время на своих детей. У влюбленных подрастают трое наследников: семилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, который появился на свет год назад.

Несмотря на то, что обычно британская королевская семья сразу показывает детей после их рождения, потом родители не балуют общество снимками с малышами. Так, принца Джорджа долгое время не видели британцы пока пару недель назад папарацци не засняли мальчика в машине по пути на светский раут. А с наступлением 2020 года Кенсингтонский дворец представил новое официальное фото королевы Елизавета II с главными наследниками престола.

Она позировала с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком — принцем Джорджем. Примечательно, что ради такого случая сыну герцогини Кембриджской разрешили даже надеть клетчатые брюки вместо шорт. Отметим, что согласно английским традициям, мальчики из аристократических семей носят только шорты до того момента, как им исполнится восемь лет.

Скорее всего, портрет был сделан 18 декабря во время благотворительной акции в парадном зале дворца, так называемой Музыкальной комнате. Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми проводят новогодние каникулы дома, а вот Меган Маркл и принц Гарри предпочли уехать в Канаду еще в декабре, где и отметили все праздники.