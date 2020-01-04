ЗВЕЗДЫ

«Красота и знакомые песни»: Киркоров проводит каникулы на Мальдивах

Артист после насыщенного декабря решил сбежать от суеты на острова.

«Красота и знакомые песни»: Киркоров проводит каникулы на Мальдивах
Филипп Киркоров. фото: globallookpress.com

Филипп Киркоров, как и другие звезды, едва находил время на сон в декабре. Он снимался в праздничных передачах, выступал на концертах и при этом старался уделить время детям. Певец поставил дома огромную елку, и сводил малышей на праздник в Кремль. Также артист успел преобразить свою тете в «Модном приговоре» и повеселиться на вечеринке у Стаса Михайлова. После такого насыщенного месяца он решил отправится на Мальдивы.

На днях Киркоров был замечен на одном из островов в компании давнего приятеля. Ближайшие дни артист проведет время уединенно в спокойной атмосфере. В первый же вечер он направился в местное кафе, где, к своему удивлению, услышал старый хит своей бывшей жены, Аллы Пугачевой, «Миллион алых роз». Филипп Бедросович насладился моментом. «Красота и знакомые песни», — отметил он. Поклонники тоже были рады такому совпадению.

К слову, пока по телевидению показывают записи концертов, артист решил не публиковать много фото и видео. Он по-настоящему отдыхает от суеты большого города. Скорее всего, король российской эстрады расслабляется и загорает у океана. Взял ли он он своих детей в долгое путешествие, неизвестно.

Напомним, что Алла Пугачева предпочла встретить Новый год дома. Она уже по-традиции собирает за праздничным столом друзей и родных. А Лиза и Гарри Галкины поздравили ее с праздником, прочитав стихи. Примадонна решила не покидать Россию, в отличие от других звезды, которые разъехались по теплым странам.

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МальдивыНовый год 2020Филипп Киркоров
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«Красота и знакомые песни»: Киркоров проводит каникулы на Мальдивах
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