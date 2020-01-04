Кожевникова спровоцировала слухи о расставании с мужем

Мария Кожевникова ранее рассказала порталу Teleprogramma.pro, что отметит Новый год в компании такой же многодетной семьи за городом. Пятилетний сын Иван и четырехлетний Максим заранее заказали себе подарки, а вот Василию пока лишь полтора года, поэтому за него решение приняли родители. К слову, актриса не стала уточнять, поедет ли с ней гражданский муж Евгений Васильев. Напомним, они обвенчаны, но в ЗАГСе так и не расписались.

Кожевникова уже успела поделиться первыми кадрами из отпуска. Она предстала без макияжа и в одном полотенце. Девушка заверила, что погода настолько потрясающая, что ей не холодно. А вот некоторые поклонники обратили внимание, что она отдыхает без супруга. Это спровоцировало слухи о расставании с Евгением. Более того, перед Новым годом Мария призналась, что судьба снова приготовила ей испытания. Подробностей она раскрывать не стала, что только усилило подозрения пользователей Сети.

Сама артистка заверила, что у нее с супругом все в порядке в отношениях. «Нет, мы не на этапе развода. У нас вечный этап любви», — отметила она в беседе с поклонниками. При этом Кожевникова отказалась назвать настоящие причины отсутствия рядом супруга.

«Жизнь вносит свои неожиданные коррективы, даже если все уже запланировано. Но мы постарались, несмотря ни на что, для всех детей создать праздник и встретить 2020 с близкими и родными. Жаль, конечно, что не вместе, но всё уже совсем скоро будет хорошо», — пообещала Мария.

К слову, многие обратили внимание на то, что актриса выглядит очень свежо. Они одарили ее комплиментами. «Девчуля лет 15-ти», «Вот натуральная красота, без всяких уродств инъекционных!», «Ты прелесть, без макияжа такая милая», «Какая свеженькая», «Красотка такая. Без мейка ещё лучше», — высказались подписчики.