«Вот это круто!»: постройневшая Волочкова снялась топлес в микро-бикини

Анастасия Волочкова во второй раз в своей жизни встретила Новый год не в России. В конце декабря она отправилась отдыхать в Таиланд со своим таинственным возлюбленным. А вот свою единственную дочку артистка оставила с бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным. Балерина привыкла отдыхать с размахом, поэтому она остановилась на вилле, которая стоит 350-380 тысяч долларов. С утра блондинка готовит завтрак, а потом направляется на пляж.

Всего за несколько дней Волочкова смогла загореть. Она уже успела пошопиться, покататься на яхте и устроить ряд фотосессий. Время от времени компанию балерине составляет Елена Галицына, фотограф. Так накануне танцовщица предстала в своем любимом образе — почти полностью обнаженная. На новом снимке она лежит на краю бассейна в одних белых стрингах и прикрывает бюст руками. Анастасия вытянула ножки, показав всю красоту ее тела.

Отметим, что последние полгода звезда сильно похудела. Поклонники даже начали беспокоиться за ее здоровье. Однако артистка прислушивается только к себе и на критику хейтеров не обращает внимания. Микро-бикини только подчеркнули ее загар. На этот раз, к удивлению многих, Волочкова получила хвалебные отзывы и прочитала много комплиментов. «Потрясающе!!! Какая красота! Настя, вы супер», «Вааау.. Вот это круто! Вот это дорого!», «Очень красивое, нежное фото», «У Насти прекрасная фигура, ни капли жира, чудесная растяжка, обалденный отдых», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что в Таиланде в этом году решили отдохнуть многие знаменитости. На Самуи загорает Александр Петров со своей возлюбленной Стасей Милославской. Нежится на пляже по-соседству с ним и Дана Борисова. Выбрал этот райский уголок также Александр Малинин со своей семьей.