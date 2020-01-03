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«Смело и без пошлости»: Дарья Мороз в мини-шортах снялась топлес

Актриса поразила поклонников пикантными кадрами.

«Смело и без пошлости»: Дарья Мороз в мини-шортах снялась топлес
Дарья Мороз. фото: instagram.com/d_moroz/

Дарья Мороз состояла в браке с Константином Богомоловым. Они развелись в 2018 году, расставшись на дружеской ноте. Теперь режиссер является мужем Ксении Собчак, а его экс-супруга активно строит карьеру. В прошлом году она снялась в сериалах «Содержанки» и «Триада», которые понравились многим зрителям. Поклонники также заметили, что женщина стала часто публиковать откровенные фото после того, как стала свободной дамой.

Так накануне 36-летняя Мороз вновь порадовала пользователей сети серией эротический снимков. В кадре она позирует в черных мини-шортах с завышенной талией. И это единственная вещь, которую надела актриса. Девушка позировала сначала в кресле, демонстрируя роскошный бюст. Потом она приняла другую позу, прикрыв грудь руками.

«Оно само собой вдруг сложилось..без спец запроса..мини-кино в стиле Ньютона..!!», — написала Дарья.

Поклонники пришли в восторг от пикантных фото топлес. Они даже сравнили актрису с Шэрон Стоун. «Очень красиво!», «Ну очень горячо», «Безупречно!», «Даша, вы поражаете воображение женщин, не представляю, что с мужчинами творится», «Шэрон Стоун нервно закурила в сторонке», «Смело и без пошлости», «Классное фото! Особенно первое! Дива! Настоящая!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что бывший муж Мороз сейчас отдыхает в Куршевеле вместе с Собчак. Светская львица решила провести новогодние каникулы не на море, а на горнолыжным курорте. К слову, там же проводит время и Ольга Бузова со своим возлюбленным Давой, который успел получить травму на склоне.

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Дарья МорозКонстантин Богомоловоткровенная фотосессияфото топлес
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«Смело и без пошлости»: Дарья Мороз в мини-шортах снялась топлес
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