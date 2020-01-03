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«На маму похожа»: Асмус запечатлела на камеру подросшую дочку от Харламова

Родители пригласили домой Дедушку Мороза и Снегурочку, которые вручили девочке подарки.

«На маму похожа»: Асмус запечатлела на камеру подросшую дочку от Харламова
Кристина Асмус. фото: globallookpress.com/

Кристина Асмус стала одной из самых обсуждаемых персон последних месяцев 2019 года. А все благодаря фильме «Текст», где она снялась в постельной сцене. Актриса подверглась осуждению, ее даже обвинили в изменах мужу, но девушка дала понять, что в ее отношения с Гариком Харламовым царит идиллия. Но год для звезды закончился феерично почти до 31 декабря она пролежала в больнице под капельницами.

Но, к счастью, Асмус Новый год встретила дома в кругу семьи. На новых фото девушка выглядит отдохнувшей и посвежевшей. Более того, она наняла аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки для своей дочери. В соцсети актриса поделилась трогательным видео, на котором пятилетняя Анастасия дает клятвы сказочным гостям, стоя у елки в клетчатых брюках и белой блузке.

Она пообещала хорошо себя вести и слушаться маму и папу. А вот учиться прилежно девочка пообещать не смогла. «Я в школу еще не хожу», — отметила кроха. Также дочь Асмус смутилась, когда ее попросили пообещать иногда шалить. «Долгий путь к подаркам», — подписала видео звезда.

Поклонники умилились тому, какой девочка растет умной. Также они многие отметили, что она стала копией мамы. «Какая же хорошенькая девочка у вас», «Такая милая, так хочет подарок, что даже чуть-чуть шалить отказывается», «Голос как у мамы», «На маму похожа», «Прелесть. Вроде, как Кристина стоит, а глазки то папины», «Стильная с детства. Вся в маму», «Малышка чудная», — прокомментировали пост подписчики.

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«На маму похожа»: Асмус запечатлела на камеру подросшую дочку от Харламова
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