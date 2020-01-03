Меган Маркл и принц Гарри подверглись критике из-за подарка для сына Арчи

Ни для кого не секрет, что Меган Маркл и принц Гарри проводят новогодние каникулы в Канаде. Именно там долгое время жила избранница рыжеволосого принца до того, как стать его женой. Последние два года круто изменили жизнь девушки. Она стала частью британской королевской семьи, но при этом отказалась от карьеры актрисы и была вынуждена жить вдалеке от близких, обучаться этикету и учиться жить в новом мире.

А в этом году Маркл еще и стала мамой. С появлением сына Арчи внимание к герцогине Сассекской стало еще более пристальным. На днях появилась информация, что принц Гарри и его жена уединенно отпраздновали наступление 2020 года в поместье российского олигарха на берегу океана в Канаде. Пара уже поделилась трогательным фото, на котором их наследник позирует в вязанной шапке и парке на руках у папы.

Как оказалось, в доме олигарха был устроен праздник. Герцог и герцогиня наняли специального аниматора в костюме Санта-Клауса. Он вручил Арчи подарки. Сын принца Гарри получил книги конструктор и то, о чем мечтают многие дети — бассейн, наполненный пластиковыми мячами. К слову, малыш уже делает свои первые успехи: он может самостоятельно сидеть и пытается ползти.

«Ему очень нравится веселиться и общаться с людьми. Многие дети стесняются новых людей, но только не Арчи: он готов пойти на руки к любому, кто обратится к нему», — цитирует свой источник Politeka.

Никто не ожидал, что безобидный подарок для ребенка спровоцирует волну критики. Сухой бассейн оказался «антиэкологичный», что и обсудили в прямом телеэфире телешоу Джереми Вайн. Британская журналистка Лоури Тернер назвала такой подарок для семимесячного ребенка неприемлемым. «В этом бассейне использовано просто чудовищное количество пластика. Покупать такой, значит персонально принимать участие в „убийстве“ нашей планеты!» — возмутилась она. За Меган и Гаррик заступилась другая участница проекта, пояснив, что им бассейн с шариками подарили фанаты. «Даже просто принять такую вещь — проявление крайней несознательности», — отметила Тернер. Она напомнила, что принц и герцогиня утверждают, что они заботятся о природе.