Тайны игры КВН: Гарик Мартиросян писал шутки за 100 тысяч долларов

Алексей Екс запомнился всем по игре КВН, где состоял в команде «Левый берег». От туда вышел и блогер, резидент Comedy Club, Илья Соболев. Команда дважды победила в Премьер-лиге КВН, а также выиграла «Малый КиВиН в золотом». После этого юморист писал шутки «Уральским пельменям», а теперь он является редактором в нескольких подразделениях юмористической игры. Недавно в твиттере раскрыл неизвестные факты о закулисье популярной телеигры.

Для начала Алексей вспомнил свой самый низкой гонорар и самый высокий. По его словам, за авторскую работу он получал 100 долларов, а однажды его труд оценили в 12 тысяч долларов (744 тысячи рублей). Припомнил юморист, как за победу в Высшей лиге в 2008 году все участники команды «Максимум» получили 1-комнатные квартиры в Томске от депутатов, которые в начале сезона пообещали им презентовать жилье. «После чемпионства ребята не постеснялись напомнить», — отметил Екс. Он пояснил, что обычно такие подарки чемпионы не получали. В их руки чаще всего попадали видеокамеры, цветы и открытки.

«Самый дорогой известный мне и не раз подтверждённый разными людьми авторский контракт в КВНе был заключён в 2003 между „Утомлёнными солнцем“ и Гариком Мартиросяном. Год авторства во всех играх за 100 000 долларов (6 миллионов рублей). Результат — чемпионство», — признался Алексей.

По его словам, авторы могут писать шутки для разных команд, поэтому к финалам КВН происходит едва ли не война за авторов. Юморист вспомнил, что самая крупная телесделка с участием постКВНщиков произошла в 2011 году. Тогда Comedy Club был продан холдингу «Газпром медиа» Артуром Джанибекяном за 250 миллионов долларов. Екс заметил, что ради КВН некоторые брали кредиты и продавали машины. Так произошло с Мариной Федункив. Она играла за «Добрянку», когда ей пришлось продать свой автомобиль.