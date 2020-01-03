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«Артистка же»: Кудрявцева запечатлела танец годовалой дочери под хит Леонтьева

Телеведущая после выписки из клиники проводит время с наследницей.

«Артистка же»: Кудрявцева запечатлела танец годовалой дочери под хит Леонтьева
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева в конце 2019 года оказалась в больнице. Ей пришлось перенести экстренную операцию по удалению силиконовых имплантов из груди. Чуть больше недели блондинка провела под присмотром врачей. А накануне Нового года вернулась домой к семьей. Она успела соскучиться по мужу Игорю Макарову и годовалой дочке Маше. Главную ночь в году они, конечно, провели вместе и подарили наследнице много подарков.

А накануне Лера впервые после выписки из больницы вышла в свет. Она насладилась постановкой Евгения Плющенко «Золушка». На ледовом шоу телеведущая побывала с дочкой. Кроху она с малых лет одевает стильно. Вот и на этот раз девочка была в розовых уггах, спортивных штанах с принтом, белом пуховке в горошек и шапке с помпонами. Сама Кудрявцева предпочла надеть черный спортивный костюм и дубленку.

А 3 января, как и многие другие россияне, звезда провела дома. Ей удалось запечатлеть наследницу на фоне елки. Девочка с задумчивым видом танцевала под хит Валерия Леонтьева «Полет на дельтаплане». Она топала ножками в миниатюрных кроссовках. Поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного. Они считают, что у крохи есть артистические данные.

«Аааа, какая она классная», «Женщина не только танцует, но и слушает», «Ну артистка же! Характерная, класс», «Ой, и красивая будет! Берегитесь, мужики!», «Какая милаха! А глазки какие — ммммм», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Кудрявцева успела отдать дочку на плавание. Кроме того, наследница Игоря Макарова посещает развивающие занятия для малышей.

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«Артистка же»: Кудрявцева запечатлела танец годовалой дочери под хит Леонтьева
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