Идеальная фигура: Милославская оголилась на отдыхе с Петровым

Александр Петров стал одним из самых популярных актеров 2019 года. Последние месяцы не утихают разговоры о фильме «Текст», где он снялся с Кристиной Асмус. Более того, после трех лет отношений актер расстался с Ириной Старшенбаум. Его сердце сразу было занято другой девушкой. Он увлекся 24-летней Стасей Милославской. Они сблизились на съемках фильма «Стрельцов». Обоюдная симпатия со временем переросла в дружбу, а потом уже в более серьезное чувство. До последнего времени Александр скрывал свои отношения с новой избранницей.

А теперь Петров уже открыто говорит о чувствах к Стасе. Они, по всей видимости, вместе встретили Новый год, а потом отправились отдыхать на остров Самуи в Таиланд. Первые дни 2020 года актер проводит у бассейна и на побережье. Обычно молодой человек редко публикует снимки, но на этот раз он решил поделиться своим счастьем. На кадрах он то плавает на надувном матрасе, то любуется пальмами.

Милославская находится рядом с ним. Более того, она оголилась на глазах своего парня. На новом фото девушка предстала топлес в бассейне. Ее нижнее белье и волосы намокли. Актриса продемонстрировала голую спину и подтянутые ягодицы. «Привет, январь», — написала она. Поклонники восхитились ее фигурой и даже сравнили девушку с Ириной Шейк. «Мне бы такой январь», «Ого, парадайз», «Прям новый выход Ирины Шейк на отдыхе», «Ах, какая красота», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, влюбленные не только проводят время на вилле, но и на местном пляже. Там Петрова увидела Дана Борисова. Телеведущая не стала скрывать, что постеснялась подойти к артисту, чтобы сфотографироваться. Не исключено, что ее также смутил тот факт, что Александр отдыхал со Стасей, а не один.