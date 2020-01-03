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«Я стесняюсь подойти»: Дана Борисова встретила на отдыхе Александра Петрова

Телеведущая проводит новогодние каникулы в Таиланде.

«Я стесняюсь подойти»: Дана Борисова встретила на отдыхе Александра Петрова
Дана Борисова. фото: globallookpress.com

Дана Борисова в 2017 году начала бороться с наркозависимостью. За девушку переживала практически вся страна. Благодаря друзьям она оказалась в Медицинском центре на Самуи, где прошла курс лечения. Последние годы казалось, что жизнь телеведущей наладилась. Она переехала жить в новую квартиру и снова стала сама заботиться о дочери Полине. Но не так давно поклонники стали замечать, что девушка стала странно себя ведет. Более того, она поругалась с 12-летней наследницей.

Сама Дана утверждает, что с ней все в порядке. Телеведущая даже сдала анализы, которые показали, что в ее крови нет запрещенных веществ, чтобы утереть нос злопыхателям, распускающим слухи, что она сорвалась. После этого блондинка уехала отдыхать в Таиланд на тот же остров Самуи. Накануне Борисова поделилась первым фото с пляжа. Она предстала в черном бикини и голубых полупрозрачных очках.

Знаменитость не побоялась показать неидеальную фигуру. В кадре видно, что у 43-летней даны дряблый живот. Она пьет кокосовую воду и наслаждается красивым видом. Примечательно, что на побережье телеведущая повстречала одного из самых перспективных российских актеров Александра Петрова.

«Привет, мои дорогие, любимые подписчики!Я так переживаю за вас, говорят в Москве снег, даже сугробы, ох. А меня привезли на один, из сети известных во всем мире NIKKI BEACH, рядом отдыхает Саша Петров ,но я стесняюсь подойти предложить совместное фото», — рассказала Борисова в соцсети.

Поклонники отметили, что девушка хорошо выглядит. Многие были удивлены тому, что она не рискнула подойти к актеру, хотя сама Дана тоже является известной личностью. «Подойди, и спроси про совместное фото. Откажет — не обижайся!», «Даночка! Никаких стеснений! Надо просто действовать!», «Красотка! Это он должен стесняться», — прокомментировали пост подписчики.

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«Я стесняюсь подойти»: Дана Борисова встретила на отдыхе Александра Петрова
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