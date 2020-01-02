Анна Семенович взбудоражила Сеть расплывшимися формами

А вы все еще хотите кушать оливье, не выходя из дома?

В Сети появились видеокадры с изрядно поправившейся Анной Семенович. Похоже, что на Новый год звезда решила слегка расслабиться и забыть про утягивающее белье и корсеты. Оказалось, что в обычной одежде звезда выглядит, как обычная пышка.

Паблики и Telegram-каналы поспешили распространить видео, поражаясь изменившемуся внешнему виду певицы. «100-килограммовая Семенович вызвала оторопь», — прокомментировал кадры канал «НеМалахов».

Кстати, на Новый год звезда отличилась в своем блоге. В отличие от многочисленных звезд, подводящих итоги, она просто смонтировала ролик из самых манящих кадров с собственным участием и пожелала людям счастья. На этом видео Семенович выглядит просто сногсшибательно!