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Халат и растрепанные волосы: люди ахнули, увидев первую жену Виторгана

В Сети появились неоднозначные кадры с Викторией Верберг.

Халат и растрепанные волосы: люди ахнули, увидев первую жену Виторгана
Максим Виторган Фото Global look press.

На просторах интернет-пространства появился видеоролик, снятый дочерью Максима Виторгана, Полиной. В кадре девушка беседует со своей мамой — актрисой Викторией Верберг, на которой некогда был женат актер. Потрясает как сам диалог женщин, так и внешний вид бывшей возлюбленной Максима.

Полина спрашивает у матери, считает ли она ее толстой. На это родительница отвечает: «Я считаю тебя безобразной». Женщина аргументирует свои слова тем, что она должна говорить дочери правду ради ее же блага.

Разговаривая с наследницей, актриса курит прямо на кухне. На ней надет растянутый халат, волосы небрежно окрашены и собраны в старушечий пучок. В пабликах поклонники Виторгана отметили, что с легкостью могли бы принять Викторию за маму Виторгана, если бы не знали, что ее уже нет в живых. Отметим, что артистка на самом деле старше Максима на 9 лет. От наследника известной актерской династии у нее также есть 19-летний сын Даниил.

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Халат и растрепанные волосы: люди ахнули, увидев первую жену Виторгана
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